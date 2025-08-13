Milano 17:35
USA, aumento a sorpresa delle scorte di petrolio settimanali: +3 milioni di barili

negli ultimi sette giorni all'8 agosto 2025

(Teleborsa) - Sono salite a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni all'8 agosto 2025, sono saliti di circa 3 milioni di barili a 426,7 MBG, contro attese per un decremento di 0,9 milioni.

Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 0,7 MBG, arrivando a 113,7 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un decremento di 0,8 milioni a quota 226,3 MBG.

Le riserve strategiche di petrolio sono salite di 0,2 milioni a 403,2 MBG.
