Apple, nuova funzione di misurazione dell'ossigeno nel sangue in orologi negli USA
(Teleborsa) - Apple, colosso tecnologico statunitense, introdurrà una funzionalità "Blood Oxygen" riprogettata per alcuni utenti di Apple Watch Series 9, Series 10 e Apple Watch Ultra 2 tramite un aggiornamento software per iPhone e Apple Watch. Si tratta della funzione per la misurazione dell'ossigeno nel sangue.

A seguito di questo aggiornamento, i dati dei sensori su Apple Watch verranno misurati e calcolati sull'iPhone associato e i risultati potranno essere visualizzati nella sezione Respiratory dell'app Health. Questo aggiornamento è stato reso possibile da una recente decisione della dogana statunitense.

L'aggiornamento è arrivato dopo anni di controversie legali con Masimo, azienda californiana che ha accusato Apple di aver assunto i suoi dipendenti e di aver rubato la sua tecnologia. Masimo era riuscita a bloccare le importazioni di orologi con questa funzione, ma ora le autorità doganali statunitensi hanno approvato l'aggiornamento del software.
