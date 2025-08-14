Birkenstock conferma guidance dopo utile trimestrale in aumento del 73%

Birkenstock

(Teleborsa) -, società tedesca di calzature quotata a Wall Street, ha chiuso ildell'anno fiscale (terminato il 30 giugno 2025) conpari a 635 milioni di euro, in aumento del 12% su base reported e del 16% a valuta costante rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mostrando una crescita a due cifre dei ricavi in tutti i segmenti: 10% su base reported (16% a valuta costante) nelle Americhe, 13% in EMEA (su base reported e a valuta costante) e 21% su base reported (24% a valuta costante) in APAC.L'è stato pari a 218 milioni di euro, in aumento del 17% su base annua; Margine EBITDA rettificato del 34,4%, in aumento di 140 punti base rispetto al 33,0% di un anno fa. L'è stato pari a 129 milioni di euro, in aumento del 73% rispetto ai 75 milioni di euro, con un utile per azione (EPS) di 0,69 euro, in aumento del 75% rispetto a 0,40 euro.La società continua auna crescita del fatturato per l'anno fiscale 2025 nella fascia alta del suo intervallo di previsione, pari al 15-17% a tassi di cambio costanti. Inoltre, continua a prevedere un margine EBITDA rettificato compreso tra il 31,3 e il 31,8%, nonostante il forte deprezzamento del dollaro statunitense."Abbiamo registrato un significativo miglioramento del margine nel trimestre, trainato dagli adeguamenti dei prezzi di vendita al netto dell'inflazione e da un migliore assorbimento - ha detto il- Questo ci pone sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di margine EBITDA rettificato per l'anno, nonostante le difficoltà valutarie. Riteniamo di essere ben posizionati per gestire l'impatto dell'attuale accordo tariffario del 15% tra Stati Uniti e UE attraverso una combinazione di adeguamento dei prezzi, disciplina dei costi e gestione delle scorte, al fine di proteggere la salute e la redditività a lungo termine del marchio".