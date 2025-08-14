Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 20:43
23.815 -0,14%
Dow Jones 20:43
44.852 -0,16%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,13% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 23.879,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,13% alle 19:30)
L'indice del listino high-tech USA mostra un +0,13% alle 19:30 e continua gli scambi a 23.879,44 punti.
