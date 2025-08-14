Milano
17:35
42.654
+1,11%
Nasdaq
20:43
23.815
-0,14%
Dow Jones
20:43
44.852
-0,16%
Londra
17:35
9.177
+0,13%
Francoforte
17:35
24.378
+0,79%
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 20.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,13% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,13% alle 19:30)
Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 23.879,44 punti
In breve
,
Finanza
14 agosto 2025 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA mostra un +0,13% alle 19:30 e continua gli scambi a 23.879,44 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,02% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,07% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,05% alle 19:30)
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,1%)
Argomenti trattati
USA
(318)
·
Nasdaq 100
(120)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,05%
Altre notizie
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,39% alle 19:30
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,12% alle 05:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,02% alle 13:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,13% alle 10:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,01% alle 13:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (+0,19% alle 04:50)