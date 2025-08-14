Milano 11:07
Gran Bretagna, PIL 2° trimestre sopra attese

(Teleborsa) - Segnali superiori alle aspettative giungono dall'economia britannica nel 2° trimestre del 2025.

Il PIL del Regno Unito ha evidenziato una salita trimestrale dello 0,3% rispetto al +0,7% registrato nei tre mesi precedenti. Il dato è anche migliore delle stime degli analisti che avevano previsto una salita dello 0,3%.

Secondo i dati dell'ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare, la variazione tendenziale è indicata a +1,2%, contro il +1% delle attese e il +1,3% registrato il trimestre precedente.

