Gran Bretagna, PIL 2° trimestre sopra attese

(Teleborsa) - Segnali superiori alle aspettative giungono dall'economia britannica nel 2° trimestre del 2025.Ilha evidenziato una salita trimestrale dello 0,3% rispetto al +0,7% registrato nei tre mesi precedenti. Il dato è anche migliore delle stime degli analisti che avevano previsto una salita dello 0,3%.Secondo i dati dell', che ha fornito la stima preliminare, la variazione tendenziale è indicata a +1,2%, contro il +1% delle attese e il +1,3% registrato il trimestre precedente.