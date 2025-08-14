Milano 13:51
42.591 +0,96%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:51
9.170 +0,05%
Francoforte 13:51
24.349 +0,68%

Londra: andamento sostenuto per BAE Systems

Migliori e peggiori, Spazio
Londra: andamento sostenuto per BAE Systems
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che avanza bene del 2,31%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di BAE Systems rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,46 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 17,88. Il peggioramento di BAE Systems è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```