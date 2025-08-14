Londra: scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rolls-Royce Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Osservando il grafico di breve periodo di Rolls-Royce Holdings
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 11,15 sterline e supporto a 10,91. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 11,38.
