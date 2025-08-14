Milano 13:51
Londra: scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rolls-Royce Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Osservando il grafico di breve periodo di Rolls-Royce Holdings, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 11,15 sterline e supporto a 10,91. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 11,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
