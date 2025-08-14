Londra: scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings

produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 11,15 sterline e supporto a 10,91. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 11,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)