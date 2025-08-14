Milano Cortina 2026: lavori al termine per il Villaggio Olimpico di Predazzo

(Teleborsa) - Sono in corso gli ultimi ritocchi per ilche ospiterà oltre 610 atleti durante iI lavori – fa sapere ilin una nota – hanno interessato la storica Scuola Alpina della Guardia di Finanza, con la ristrutturazione di quattro aree esistenti e la costruzione di un nuovo padiglione.Il villaggio offrirà, realizzate secondo criteri di avanguardia e sostenibilità. Gli interventi garantiranno alla Guardia di Finanza, dopo i Giochi, più spazi per i propri allievi e strutture idonee a ospitare raduni, ritiri sportivi e iniziative per giovani atleti e studenti di tutta la provincia e oltre."Un'infrastruttura che, grazie all'impegno di tutte le Amministrazioni coinvolte, – sottolinea il Mit – resterà come lascito concreto per il territorio, rafforzando il legame tra sport, formazione e comunità locale.