Milano 16:18
42.594 +0,97%
Nasdaq 16:18
23.839 -0,04%
Dow Jones 16:18
44.822 -0,22%
Londra 16:18
9.161 -0,04%
Francoforte 16:18
24.354 +0,70%

Milano Cortina 2026: lavori al termine per il Villaggio Olimpico di Predazzo

Economia, Sport
Milano Cortina 2026: lavori al termine per il Villaggio Olimpico di Predazzo
(Teleborsa) - Sono in corso gli ultimi ritocchi per il Villaggio Olimpico di Predazzo, in Val di Fiemme, che ospiterà oltre 610 atleti durante i Giochi Milano Cortina 2026. I lavori – fa sapere il Mit in una nota – hanno interessato la storica Scuola Alpina della Guardia di Finanza, con la ristrutturazione di quattro aree esistenti e la costruzione di un nuovo padiglione.

Il villaggio offrirà 300 camere doppie, realizzate secondo criteri di avanguardia e sostenibilità. Gli interventi garantiranno alla Guardia di Finanza, dopo i Giochi, più spazi per i propri allievi e strutture idonee a ospitare raduni, ritiri sportivi e iniziative per giovani atleti e studenti di tutta la provincia e oltre.

"Un'infrastruttura che, grazie all'impegno di tutte le Amministrazioni coinvolte, – sottolinea il Mit – resterà come lascito concreto per il territorio, rafforzando il legame tra sport, formazione e comunità locale.
Condividi
```