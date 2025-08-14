Nuovo record del bitcoin, supera i 124.000 dollari

(Teleborsa) - Nuovo massimo storico per il bitcoin, questa mattina, nelle prime contrattazioni asiatiche. La criptovaluta supera per la prima volta la soglia dei 124.000 dollari, e batte così il suo precedente record
, registrato il 14 luglio scorso, quando ha superato i 123.000 dollari.
A spingere al rialzo la valuta digitale contribuiscono le crescenti aspettative di una politica monetaria più accomodante da parte della Federal Reserve che si aggiungono al vento favorevole delle riforme finanziarie recentemente annunciate.
La più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato è salita fino allo 0,9% a 124.002,49 dollari nelle prime contrattazioni asiatiche. Nello stesso giorno, il secondo più grande cripto-token, Ether
, ha raggiunto i 4.780,04 dollari, il livello più alto dalla fine del 2021.