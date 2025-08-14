Reddito di Inclusione, Poste Italiane: "Non serve recarsi negli uffici"

(Teleborsa) -ha anticipato ad oggi l'avvio del Reddito di Inclusione. Una decisione fortemente criticata dalla Slp Cisl che, insieme alle organizzazioni sindacali Confsal, Failp Cisal e Ugl Com, ha espresso "profonda indignazione per la gestione da parte di Poste Italiane dell'avvio del Reddito di Inclusione, anticipato al 14 agosto senza alcun confronto preventivo e in pieno periodo estivo"."Questa decisione unilaterale ha generato gravi disservizi: uffici postali presi d'assalto da un afflusso straordinario di cittadini, personale privo di risorse adeguate e costretto a lavorare in condizioni di forte stress, con rischi per la sicurezza fisica e psicologica – dice il–. Non è accettabile assumere decisioni di tale portata senza valutare le inevitabili ricadute organizzative e senza predisporre piani di sicurezza adeguati. I colleghi non possono essere lasciati soli di fronte a situazioni così prevedibili e i cittadini non devono subire disservizi di questa entità. La Slp Cisl – prosegue Roscigno – congiuntamente alle altre sigle sindacali, chiede spiegazioni pubbliche e immediate da parte dell'azienda, rivolte non solo alle organizzazioni sindacali, ma anche ai lavoratori e agli utenti coinvolti. Inoltre, ribadisce che ogni eventuale danno subito dal personale sarà segnalato agli organi competenti, per garantire la massima tutela a chi svolge con professionalità il proprio lavoro anche in condizioni operative estreme".In merito alle difficoltà registrate in alcuni uffici postali, sul tema dell'assegno d'inclusione, Poste Italiane informa che "gli interessati stanno ricevendo l'accredito della mensilità di agosto dell'Assegno di Inclusione e del Contributo Straordinario del mese di luglio, previsto dal decreto legge approvato recentemente a beneficio dei cittadini". L'azienda precisa che "l'accredito, per coloro che hanno maturato il diritto, avviene sulla carta già in proprio possesso, pertanto non è necessario recarsi presso gli uffici postali per attivare una nuova carta". Per coloro, invece, che hanno già ritirato una nuova carta, "gli accrediti avvengono su quest'ultima".fa, inoltre, sapere di essersi "prontamente attivata per far fronte alle esigenze dei cittadini, pertanto nell'arco della prossima settimana tutte le persone interessate riceveranno gli accrediti spettanti"