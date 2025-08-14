Milano 11:10
Regno Unito, Produzione industriale (YoY) in giugno

Regno Unito, Produzione industriale in giugno su base annuale (YoY) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era -0,3%).

