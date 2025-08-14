Milano 11:10
RWE crolla a Francoforte dopo la semestrale

Utile netto a 0,8 miliardi, conferma target 2025

Finanza
(Teleborsa) - Ribasso per RWE, che presenta una flessione del 3,47%.

Il principale produttore di energia della Germania, ha chiuso il primo semestre con un Ebitda rettificato sceso a 2,14 miliardi di euro rispetto ai 2,24 miliardi stimati dagli analisti. L'utile netto rettificato si è attestato a 0,8 miliardi di euro.

Il gruppo tuttavia conferma le sue previsioni per il 2025 e continua a prevedere un Ebitda rettificato compreso tra 4,55 e 5,15 miliardi di euro e un utile netto rettificato compreso tra 1,3 e 1,8 miliardi di euro.


L'andamento della compagnia energetica tedesca nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Lo scenario di breve periodo di RWE evidenzia un declino dei corsi verso area 33,87 Euro con prima area di resistenza vista a 34,91. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 33,49.


