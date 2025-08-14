RWE crolla a Francoforte dopo la semestrale

(Teleborsa) - Ribasso per RWE
, che presenta una flessione del 3,47%.
Il principale produttore di energia della Germania, ha chiuso il primo semestre con un Ebitda rettificato
sceso a 2,14 miliardi di euro rispetto ai 2,24 miliardi stimati dagli analisti. L'utile netto rettificato
si è attestato a 0,8 miliardi di euro.
Il gruppo tuttavia conferma le sue previsioni
per il 2025 e continua a prevedere un Ebitda rettificato compreso tra 4,55 e 5,15 miliardi di euro e un utile netto rettificato compreso tra 1,3 e 1,8 miliardi di euro.
L'andamento della compagnia energetica tedesca
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo di RWE
evidenzia un declino dei corsi verso area 33,87 Euro con prima area di resistenza vista a 34,91. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 33,49.