RWE crolla a Francoforte dopo la semestrale

(Teleborsa) - Ribasso per, che presenta una flessione del 3,47%.Il principale produttore di energia della Germania, ha chiuso il primo semestre con unsceso a 2,14 miliardi di euro rispetto ai 2,24 miliardi stimati dagli analisti. L'si è attestato a 0,8 miliardi di euro.Il gruppo tuttaviaper il 2025 e continua a prevedere un Ebitda rettificato compreso tra 4,55 e 5,15 miliardi di euro e un utile netto rettificato compreso tra 1,3 e 1,8 miliardi di euro.L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 33,87 Euro con prima area di resistenza vista a 34,91. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 33,49.