Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 8 agosto

USA, Stoccaggi gas nella settimana del 8 agosto su base settimanale (WoW) 56 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente 7 Mld piedi cubi (la previsione era 53 Mld piedi cubi).

