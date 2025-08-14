Trenitalia (Gruppo FS): in corso l'omologazione del Frecciarossa 1000 di nuova generazione

(Teleborsa) - Prosegue l'iter che porterà all'omologazione e poi all'entrata in circolazione delil treno ad Alta Velocità di. Progettati dae realizzati nei siti produttivi di Pistoia e Napoli, i– fa sapere Trenitalia – mantengono il design esterno e la livrea attuale, ma introducono importanti innovazioni negli interni e nelle tecnologie di bordo nel segno dello stile Made in Italy."Materiali di alta qualità, soluzioni di arredo ergonomiche e ambienti più accoglienti – sottolineain una nota – contribuiscono a creare un'atmosfera in linea con le aspettative dei viaggiatori moderni. Il treno è inoltre dotato di sistemi digitali avanzati per la gestione del viaggio e dell'informazione a bordo. Oltre a raggiungere una velocità massima di 300 chilometri orari, questi treni risultano molto più affidabili grazie al miglioramento dell'efficienza del sistema di trazione. Determinante la spinta green, con un tasso di riciclabilità che raggiunge il 97,1%, ben 2,7 punti percentuali in più rispetto alla flotta precedente".Ilè anche il primo treno Alta Velocità al mondo ad aver ottenuto labasata su un'attenta Analisi del Ciclo di Vita (LCA).Tra gli elementi chiave anche l'attenzione al contesto internazionale. La nuova generazione di Frecciarossa 1000 è infatti stata progettata e realizzata per viaggiare, oltre che in Italia, su: Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio.è pari a oltre 1,3 miliardi di euro e prevede la fornitura di 36 nuovi treni, con opzione per ulteriori 10 convogli, per un totale di 46 treni. Da qui al 2028 il ritmo di consegna sarà di circa otto treni l'anno