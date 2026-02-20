Trenitalia è il treno ufficiale di “Ligabue – Certe Notti 2026”

(Teleborsa) - Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane)
, sarà treno ufficiale dei quattro grandi concerti live negli stadi "Ligabue Certe Notti 2026
", permettendo ai fan del cantautore emiliano di scegliere una modalità di trasporto più sostenibile per recarsi agli eventi e poi rientrare a casa.
Grazie all’offerta "Speciale Eventi
", chi sceglierà di spostarsi con Le Frecce per recarsi nelle tappe di Bibione, Roma, Torino e Milano potrà viaggiare con sconti fino al 75% sul prezzo Base del biglietto
, utilizzando il codice "LIGA26" in fase di acquisto
. Inoltre, scegliendo l'opzione "tiRimborso" al costo di 2 euro,
si potrà richiedere fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente alla partenza il rimborso del biglietto con una trattenuta del 10%. I biglietti per Le Frecce sono acquistabili tramite l’App di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate, o sul sito.
Le quattro date del 2026
per assistere ai grandi concerti live di Ligabue negli Stadi sono: 5 giugno
(Bibione, Stadio Comunale, data zero), 12 giugno
(Roma, Stadio Olimpico), 17 giugno
(Torino, Allianz Stadium) e 20 giugno
(Milano, San Siro, sold out).
Le Frecce e i FrecciaLink garantiscono ogni giorno 268 corse e fino a 14 collegamenti bus,
raggiungendo oltre 130 destinazioni in tutta Italia
, confermando la propria capillarità sul territorio nazionale. Con il supporto a questa e ad altre iniziative, Frecciarossa ribadisce il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e a sostegno della promozione turistica del territorio
. È, inoltre, partner dei principali eventi musicali, sportivi e culturali.