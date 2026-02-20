Trenitalia è il treno ufficiale di “Ligabue – Certe Notti 2026”

(Teleborsa) -, sarà treno ufficiale dei quattro grandi concerti live negli stadi "", permettendo ai fan del cantautore emiliano di scegliere una modalità di trasporto più sostenibile per recarsi agli eventi e poi rientrare a casa.Grazie all’offerta "", chi sceglierà di spostarsi con Le Frecce per recarsi nelle tappe di, utilizzando il. Inoltre, scegliendosi potrà richiedere fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente alla partenza il rimborso del biglietto con una trattenuta del 10%. I biglietti per Le Frecce sono acquistabili tramite lLeper assistere ai grandi concerti live di Ligabue negli Stadi sono:(Bibione, Stadio Comunale, data zero),(Roma, Stadio Olimpico),(Torino, Allianz Stadium) e(Milano, San Siro, sold out).Le Frecce e i FrecciaLink garantisconoraggiungendo, confermando la propria capillarità sul territorio nazionale. Con il supporto a questa e ad altre iniziative, Frecciarossa ribadisce il proprio impegno. È, inoltre, partner dei principali eventi musicali, sportivi e culturali.