USA, i tassi sui mutui scendono ai minimi dallo scorso ottobre

I dati Freddie Mac

Economia
USA, i tassi sui mutui scendono ai minimi dallo scorso ottobre
(Teleborsa) - I tassi dei mutui negli Stati Uniti sono scesi per la quarta settimana consecutiva, raggiungendo il livello più basso da ottobre. Lo ha comunicato la Freddie Mac, impresa privata con sostegno governativo che è specializzata nell'emissione di mutui ipotecari e nella loro rivendita sul mercato secondario.

Il tasso del mutuo a tasso fisso a 30 anni si è attestato in media al 6,58%, in calo rispetto al 6,63% della settimana scorsa. Un anno fa, nello stesso periodo, era del 6,49%. Il tasso fisso a 15 anni era del 5,71%, in calo rispetto al 5,75% della settimana scorsa. Un anno fa, nello stesso periodo, era del 5,66%.

"I tassi dei mutui sono scesi al livello più basso da ottobre - ha dichiarato Sam Khater, Chief Economist di Freddie Mac - L'attività di richiesta di acquisto sta migliorando poiché i mutuatari approfittano del calo dei tassi dei mutui".




