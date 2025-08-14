Milano 16:21
USA, richieste sussidi disoccupazione scendono poco più delle attese

(Teleborsa) - Scendono poco più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 9 agosto, i "claims" sono risultati pari a 224 mila unità, in calo di 3.000 unità rispetto alle 227 mila della settimana precedente (rivisto da 226 mila) e rispetto alle 225 mila unità attese.

La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 221.750 unità, in aumento di 750 unità rispetto nella settimana precedente (221.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.

Infine, nella settimana al 2 agosto, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.953.000, in calo di 15 mila unità rispetto alla settimana precedente e inferiori alle 1.960.000 attese.
