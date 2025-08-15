Analisi Tecnica: CHF/USD del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Giornata positiva per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude a 0,8077.
L'analisi di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 0,8115 e supporto a 0,8043. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 0,8187.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)