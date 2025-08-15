Analisi Tecnica: EUR/CAD del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido +0,05%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,6197, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,6236. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6183.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)