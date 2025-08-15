Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:51
9.185 +0,09%
24.496 +0,49%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 14/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido +0,05%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,6197, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,6236. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6183.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
