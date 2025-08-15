Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Giornata poco mossa per il CABLE, che chiude la giornata del 14 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,3594. Possibile una discesa fino al bottom 1,3451. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,3737.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)