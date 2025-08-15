Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 15:50
23.698 -0,56%
Dow Jones 15:50
45.046 +0,30%
Londra 15:50
9.150 -0,29%
Francoforte 15:49
24.357 -0,09%

Il Nasdaq-100 esordisce a 23.809 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,10%
Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,10%, dopo un'apertura a 23.809.
