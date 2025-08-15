Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 19:25
23.705 -0,54%
Dow Jones 19:25
45.025 +0,25%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,47%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 15.277,2 Euro

In breve, Finanza
Madrid conclude in progresso dello 0,47%, archiviando la sessione a 15.277,2 Euro.
