Milano
14-ago
42.654
0,00%
Nasdaq
14-ago
23.832
0,00%
Dow Jones
14-ago
44.911
-0,02%
Londra
9:56
9.188
+0,11%
Francoforte
9:55
24.501
+0,51%
Venerdì 15 Agosto 2025, ore 10.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh
Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh
Migliori e peggiori
,
In breve
15 agosto 2025 - 09.50
Punta con decisione al rialzo la performance di
Hellofresh
, con una variazione percentuale del 3,00%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: scatto rialzista per Hellofresh
Francoforte: netto calo registrato da Hellofresh
Francoforte: andamento negativo per Hellofresh
Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh
Titoli e Indici
Hellofresh
+2,84%
Altre notizie
Francoforte: andamento rialzista per Hellofresh
Francoforte: si concentrano le vendite su Hellofresh
Francoforte: scambi in positivo per Hellofresh
Francoforte: scambi in positivo per Hellofresh
Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh
Francoforte: seduta euforica per Hellofresh