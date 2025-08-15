Milano 14-ago
Francoforte: scambi in positivo per Hellofresh

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hellofresh, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hellofresh rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Hellofresh suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,288 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,66. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,062.

