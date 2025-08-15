New York: seduta difficile per Micron Technology

produttore di microchip

(Teleborsa) - In forte ribasso il, che mostra un -4,45%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 122,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 118,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 126,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)