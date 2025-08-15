Parigi: nuovo spunto rialzista per Teleperformance

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, con una variazione percentuale del 2,55%.
Lo scenario su base settimanale di Teleperformance
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Teleperformance
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 72,04 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 73,64, mentre il primo supporto è stimato a 70,44.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)