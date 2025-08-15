Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 13:59
9.174 -0,04%
Francoforte 13:58
24.406 +0,12%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Teleperformance

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, con una variazione percentuale del 2,55%.

Lo scenario su base settimanale di Teleperformance rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di medio periodo di Teleperformance ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 72,04 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 73,64, mentre il primo supporto è stimato a 70,44.

