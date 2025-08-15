Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 15:52
23.700 -0,55%
Dow Jones 15:52
45.062 +0,34%
Londra 15:52
9.152 -0,28%
Francoforte 15:51
24.368 -0,04%

USA, Vendite dettaglio (YoY) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Vendite dettaglio (YoY) in luglio
USA, Vendite dettaglio in luglio su base annuale (YoY) +3,9%, in calo rispetto al precedente +4,4%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```