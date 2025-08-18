Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:36
23.711 -0,01%
Dow Jones 21:36
44.916 -0,07%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 15/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 15/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 agosto

Seduta in ribasso per l'Hang Seng Index, che porta a casa un decremento dello 0,98%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25.620,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 24.913,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26.327,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```