Appuntamenti macroeconomici: settimana del 18 agosto 2025

(Teleborsa) - Lunedì 18/08/2025
06:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea
: Bilancia commerciale (atteso 18,1 Mld Euro; preced. 16,2 Mld Euro)
16:00 USA
: Indice NAHB (atteso 34 punti; preced. 33 punti) Martedì 19/08/2025
10:00 Unione Europea
: Partite correnti Zona Euro (atteso 33,4 Mld Euro; preced. 32,3 Mld Euro)
14:30 USA
: Apertura cantieri (atteso 1,29 Mln unità; preced. 1,32 Mln unità)
14:30 USA
: Permessi edilizi, mensile (preced. 0,2%)
14:30 USA
: Apertura cantieri, mensile (preced. 4,6%)
14:30 USA
: Permessi edilizi (atteso 1,39 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità) Mercoledì 20/08/2025
01:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1%; preced. -0,6%)
01:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso 196,2 Mld ¥; preced. 153,1 Mld ¥)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,3%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,7%; preced. 3,6%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo ex tabacco, annuale (preced. 1,9%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo ex tabacco, mensile (preced. 0,3%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 10,9%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,04 Mln barili) Giovedì 21/08/2025
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 49,2 punti; preced. 48,9 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (preced. 50,9 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 50,8 punti; preced. 51 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 49,6 punti; preced. 49,8 punti)
11:00 Unione Europea
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,7%)
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 5,9 punti; preced. 15,9 punti)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 224K unità)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 53,3 punti; preced. 55,7 punti)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 55,1 punti)
16:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -14,7 punti)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%)
16:00 USA
: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,3%)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 3,92 Mln unità; preced. 3,93 Mln unità)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 56 Mld piedi cubi) Venerdì 22/08/2025
01:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,3%)
08:00 Germania
: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,3%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,7%)
08:45 Francia
: Fiducia imprese, mensile (atteso 95 punti; preced. 96 punti)