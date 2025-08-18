Brembo acquista 238.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Brembo
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
tra l’11 e il 15 agosto 2025, complessivamente 238.000 azioni proprie
(pari allo 0,071% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 8,877 euro, per un controvalore
pari a 2.112.687,96 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, la società detiene complessivamente 15.749.350 azioni proprie, pari al 4,716% del totale delle azioni ordinarie.
A Piazza Affari, intanto, si muove verso il basso l'Azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
, che si posiziona a 9,03 euro, con una discesa dello 0,61%.