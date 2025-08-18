Milano 17:35
Digital Asset, tornano gli afflussi per 3,75 miliardi dollari
(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato afflussi per 3,75 miliardi di dollari la scorsa settimana, il quarto valore più alto mai registrato, segnando una forte ripresa dopo alcune settimane di leggera flessione. In modo insolito, quasi tutti gli afflussi sono stati concentrati in un unico fornitore, iShares, e in un singolo prodotto di investimento. E' quanto emerge dall'analisi settimianle del mercato delle criptovalure di ames Butterfill, Head of Research di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.

Gli asset in gestione (AuM) hanno raggiunto un massimo storico di 244 miliardi di dollari il 13 agosto, a seguito dei recenti rialzi dei prezzi.

A livello geografico, gli Stati Uniti hanno dominato i flussi, rappresentando il 99% del totale (3,73 miliardi di dollari). Afflussi più contenuti sono stati registrati in Canada (33,7 milioni di dollari), Hong Kong (20,9 milioni) e Australia (12,1 milioni). Nel frattempo, Brasile e Svezia hanno registrato deflussi modesti rispettivamente di 10,6 milioni e 49,9 milioni.

Ethereum continua a dominare la scena, con afflussi pari alla cifra record di 2,87 miliardi di dollari la scorsa settimana, circa il 77% degli afflussi settimanali totali, portando anche gli afflussi da inizio anno (YTD) ad un record di 1 miliardi. Da inizio anni, gli afflussi in
Ethereum corrispondono al 29% degli AuM, a fronte dell’11,6% di Bitcoin.

Bitcoin ha registrato afflussi più modesti, per un totale di 552 milioni, mentre gli asset Solana e XRP hanno visto afflussi significativi rispettivamente di 176,5 milioni e 125,9 milioni. Al contrario, Litecoin e Ton hanno registrato piccoli deflussi rispettivamente
di 0,4 milioni e 1 milione.

(Foto: Kanchanara on Unsplash)
