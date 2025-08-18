Digital Asset, tornano gli afflussi per 3,75 miliardi dollari

(Teleborsa) -hanno registratola scorsa settimana, il, segnando una forte ripresa dopo alcune settimane di leggera flessione. In modo insolito, quasi tutti gli afflussi sono stati concentrati in un, e indi investimento. E' quanto emerge dall'analisi settimianle del mercato delle criptovalure di ames Butterfill, Head of Research di, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.Glihanno raggiunto undi dollari il 13 agosto, a seguito dei recenti rialzi dei prezzi.A livello geografico, glihanno dominato i flussi, rappresentando il(3,73 miliardi di dollari). Afflussi più contenuti sono stati registrati in(33,7 milioni di dollari),(20,9 milioni) e(12,1 milioni). Nel frattempo, Brasile e Svezia hanno registrato deflussi modesti rispettivamente di 10,6 milioni e 49,9 milioni.continua a dominare la scena, condi dollari la scorsa settimana, circa il 77% degli afflussi settimanali totali, portando anche gli afflussi da inizio anno (YTD) ad un record di 1 miliardi. Da inizio anni, gli afflussi inEthereum corrispondono al 29% degli AuM, a fronte dell’11,6% di Bitcoin.ha registrato, per un totale di 552 milioni, mentre gli assethanno visto afflussi significativi rispettivamente di 176,5 milioni e 125,9 milioni. Al contrario,hanno registrato piccoli deflussi rispettivamentedi 0,4 milioni e 1 milione.