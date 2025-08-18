Digital Asset, tornano gli afflussi per 3,75 miliardi dollari

(Teleborsa) - Gli asset digitali
hanno registrato afflussi per 3,75 miliardi di dollari
la scorsa settimana, il quarto valore più alto mai registrato
, segnando una forte ripresa dopo alcune settimane di leggera flessione. In modo insolito, quasi tutti gli afflussi sono stati concentrati in un unico fornitore, iShares
, e in un singolo prodotto
di investimento. E' quanto emerge dall'analisi settimianle del mercato delle criptovalure di ames Butterfill, Head of Research di CoinShares
, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.
Gli asset in gestione (AuM)
hanno raggiunto un massimo storico di 244 miliardi
di dollari il 13 agosto, a seguito dei recenti rialzi dei prezzi.
A livello geografico, gli Stati Uniti
hanno dominato i flussi, rappresentando il 99% del totale
(3,73 miliardi di dollari). Afflussi più contenuti sono stati registrati in Canada
(33,7 milioni di dollari), Hong Kong
(20,9 milioni) e Australia
(12,1 milioni). Nel frattempo, Brasile e Svezia hanno registrato deflussi modesti rispettivamente di 10,6 milioni e 49,9 milioni.Ethereum
continua a dominare la scena, con afflussi pari alla cifra record di 2,87 miliardi
di dollari la scorsa settimana, circa il 77% degli afflussi settimanali totali, portando anche gli afflussi da inizio anno (YTD) ad un record di 1 miliardi. Da inizio anni, gli afflussi in
Ethereum corrispondono al 29% degli AuM, a fronte dell’11,6% di Bitcoin.Bitcoin
ha registrato afflussi più modesti
, per un totale di 552 milioni, mentre gli asset Solana e XRP
hanno visto afflussi significativi rispettivamente di 176,5 milioni e 125,9 milioni. Al contrario, Litecoin e Ton
hanno registrato piccoli deflussi rispettivamente
di 0,4 milioni e 1 milione.(Foto: Kanchanara on Unsplash)