Fondi immobiliari, Federated Hermes Property Unit Trust si unisce al Managed Property Fund

(Teleborsa) - I due principali fondi immobiliari del Regno Unito
stanno progettando una aggregazione
, di fronte ad un periodo di crisi del settore, colpito dalle richieste di rimborso conseguenti all'uscita dei fondi pensionistici dagli investimenti in asset illiquidi. Si tratta solo dellìultima di una serie di aggregazioni nell'ambito del settore.
Il Federated Hermes Property Unit Trust
(FHPUT) si unirà al Managed Property Fund
(MPF) di Legal & General, arrivando a gestire un patrimonio
totale del valore di 4,7 miliardi di sterline
(6,4 miliardi di dollari). Una parte sostanziale delle partecipazioni dei titolari di quote di FHPUT sarà trasferita al MPF, che acquisirà la proprietà del portafoglio immobiliare di FHPUT.