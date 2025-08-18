Fondo sovrano norvegese vende quote in 6 società legate a Cisgiordania e Gaza

(Teleborsa) - Il, il più grande al mondo per asset (quasi 1.700 miliardi di euro), ha deciso di escludere dal proprio portafoglio sei società legate alla Cisgiordania e a Gaza. È quanto emerge da una, che nei giorni scorsi aveva chiesto a Norges Bank di rivedere l'attuazione del mandato di gestione del Government Pension Fund Global in merito agli investimenti del fondo in società israeliane alla luce del peggioramento della situazione in Cisgiordania e a Gaza.Dalla lettera emerge che Norges Bank Investment Management (il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo) hae che - nel 2024 e fino all'estate del 2025 - ha venduto le quote in 10 società israeliane di piccole dimensioni.La nuova revisione è stata avviata dopo indiscrezioni stampa secondo cui il fondo aveva acquisito una partecipazione in un gruppo israeliano di motori a reazione che fornisce servizi alle forze armate israeliane, tra cui la manutenzione di jet da combattimento. "Laè stata valutata come società a rischio medio - si legge nella lettera odierna - Alla luce delle informazioni emerse, la società sarebbe stata valutata ad alto rischio. Con un portafoglio globale ampiamente investito, ci sarà sempre il rischio che le informazioni non vengano acquisite con sufficiente anticipo o che vengano formulate valutazioni che, a posteriori,".Viene anche spiegato che il 5 agosto Norges Bank Investment Management ha deciso didel fondo per semplificare la gestione di questo portafoglio. Norges Bank Investment Management ha inoltre venduto le 11 società in portafoglio che non sono incluse nell'indice di riferimento. Il Consiglio Etico non ha fornito raccomandazioni per escludere nessuna di queste 11 società. Per il momento, Norges Bank Investment Management non investirà in società israeliane al di fuori dell'indice di riferimento.Al2025, il fondo aveva. Si tratta di una diminuzione rispettivamente di 4 miliardi di corone e 23 società rispetto al 30 giugno 2025. Il portafoglio è stato ridotto di 6 società minori dall'11 agosto. Alla fine del primo semestre, aveva investito 11 miliardi di corone in società israeliane in meno rispetto a quanto risulta dall'indice di riferimento. Alla fine del primo semestre, l'indice di riferimento comprendeva 56 società israeliane, corrispondenti a 34 miliardi di corone. Il fondoL'8 agosto, il Consiglio Direttivo ha deciso di, a seguito delle raccomandazioni del Consiglio Etico. Una volta completati i disinvestimenti, le partecipazioni azionarie israeliane del fondo saranno rappresentate da un numero inferiore di società e avranno un valore di mercato inferiore rispetto al 14 agosto.