Italia-Germania, posizione comune su decarbonizzazione flotte aziendali

(Teleborsa) - Posizione comune tra ile il, il Ministero tedesco per gli Affari Economici e l’Energia, sull’iniziativa della Commissione Europea per la decarbonizzazione delle. "Si tratta di un passo avanti decisivo, successivo all’incontro che si è svolto a Berlino lo scorso 21 luglio tra il ministro Adolfo Urso e l’omologa tedesca Katherina Reiche", si legge in una nota del MMIT. L’intesa vede il MIMIT e il BMWE concordi nel chiedere all’Europa una linea d’azione flessibile ed equilibrata, fondata sulla, insieme a incentivi e strumenti che facilitino il processo di transizione."Con questa intesa ribadiamo il nostro impegno per unache favorisca l’innovazione e la competitività dell’industria europea. Si tratta di una svolta storica in Europa: abbiamo il dovere di sostenere misure efficaci e flessibili, capaci di accompagnare le imprese nel percorso verso la decarbonizzazione, senza gravare con regolamentazioni rigide e penalizzanti. Con il BMWE lavoriamo insieme per guidare questa trasformazione, ponendo la neutralità tecnologica e la sostenibilità al centro del futuro della mobilità europea", ha commentato il ministroQualsiasi misura o strumento proposto dovrebbe, sulla base dell’tra i due Ministeri, promuovere o sostenere la transizione verso veicoli a basse emissioni nelle flotte aziendali, non limitandosi solo ai veicoli elettrici. Occorre quindi un approccio tecnologicamente neutrale nel computare l’intensità delle emissioni di CO2, che consideri lae ladell’UE, garantendo che l’efficienza economica, la concorrenza e la trasparenza rimangano obiettivi centrali.I Ministeri dei due Paesi, inoltre, suggeriscono che tale approccio possa essere preso in considerazione per: autovetture, veicoli commerciali leggeri e veicoli pesanti.