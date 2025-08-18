Meeting di Rimini: Compagnia delle Opere ritorna con due spazi dedicati e oltre 30 incontri

(Teleborsa) -torna protagonista alla 46ª edizione del Meeting di Rimini, che si svolgerà dal 22 al 27 agosto 2025, dal titoloAnche quest'anno Cdo sarà presente con una grande areaun crocevia vivo di testimonianze sociali, imprenditoriali e educative – espressione del mondo profit e non-profit – che mettono in luce il valore di un’operosità generativa e concreta e l’Arena Cdo, oltre 30 incontri pubblici, uno spazio di 200 posti, dove poter partecipare a incontri con ospiti nazionali e internazionali – imprenditori, educatori, dirigenti pubblici, ricercatori, innovatori – per dare voce a storie e idee capaci dianche grazie all’esperienza diretta di ospiti istituzionali, accademici e del mondo dell’impresa con l’obiettivo di rispondere ai bisogni più urgenti della nostra società. Partendo proprio dalIl tema è protagonista dell’incontro "Ogni uomo al suo lavoro" che desidera indagare: qual è il senso del nostro lavoro oggi? Per chi lavoriamo? Con chi? Come? Queste domande guideranno l'incontro coinvolgendo prospettive ed esperienze diverse e offrendo spunti e testimonianze. Ogni uomo al suo lavoro è innanzitutto un invito a porre le proprie domande e a porle insieme e in un luogo. Per Cdo il lavoro deve tornare ad essere fonte di relazioni positive. Lavorare deve essere un’avventura positiva, in cui ciascuno è protagonista e partecipe del miglioramento del mondo. Leiù complesso rapporto tra vita lavorativa e sfera familiare, che verrà approfondito durante il Meeting di Rimini. Si devono infatti cercare strumenti e procedure per aumentare la soddisfazione di chi lavora. Dal forzato equilibrio tra vita e lavoro, si deve passare alle logiche di armonizzazione dove le diverse esperienze personali, professionali e lavorative, sono valorizzate dando vita ad un’esperienza ricca di senso e prospettive. La flessibilità organizzativa, per esempio lo smart working o la settimana corta, deve diventare patrimonio culturale e professionale di chi progetta e struttura le organizzazioni pensando al bene integrale dei collaboratori.un altro tema di assoluta priorità per Cdo che proprio all’interno della sua Arena ha deciso di organizzare diversi incontri riguardo alle sfide e le opportunità che caratterizzano il mondo giovanile contemporaneo individuando contenuti e competenze che la scuola deve promuovere per prepararli al futuro e per formarli nella loro interezza. In questo contesto, la sinergia tra scuola, famiglia e altre agenzie educative deve trovare spazi nuovi di condivisione e riflessione. Oltre ad affrontare la delicata relazione con l’intelligenza artificiale. Cdo vuole approfondire come affrontare in maniera responsabile questo grande cambiamento in corso. In un'epoca dominata dall'automazione e dall'efficienza dell’intelligenza artificiale, riscoprire il valore unico del pensiero umano diventa essenziale.che contraddistingue da sempre Compagnia delle Opere e che sarà al centro della 46esima edizione del Meeting è il dialogo stretto e costruttivo tra due delle anime che compongono l’associazione: quella profit e quella non profit. Cdo Opere Sociali desidera proprio creare un dialogo in cui questi due mondi si parlino tra loro, con l’obiettivo di dare la giusta rilevanza a progetti capaci di generare un reale cambiamento nella società. Proprio a sottolineare l’importanza di questo rapporto l’incontro “Partenariato profit – non profit: nuove frontiere di uno sviluppo sostenibile”. L’appuntamento si propone di esplorare le potenzialità ancora in gran parte inespresse del partenariato tra questi due settori come volano per una maggiore efficacia nell'ambito dello sviluppo sociale. In un'epoca di sfide complesse, la collaborazione sinergica tra mondi apparentemente distanti può generare soluzioni innovative e ad alto impatto. Si approfondirà come le competenze e le risorse del settore profit, integrandosi alla profonda conoscenza dei bisogni e alla capacità di mobilitazione del non profit, possano dar vita a modelli di cooperazione virtuosi.“Dall’accoglienza al lavoro: le nuove frontiere dell’integrazione” è il titolo dell’incontro che pone al centro del dibattito un’altra tematica cruciale: valorizzare il potenziale dell’immigrazione.. Non bastano più le buone intenzioni se mancano competenze spendibili e opportunità reali di inserimento professionale. Perché per Cdo è proprio nei "luoghi deserti" - quelli dell'esclusione e del disagio - che bisogna saper costruire con "mattoni nuovi": quelli fatti di dignità del lavoro, di competenze acquisite, di reti sociali che funzionano davvero.Infine, come anticipato,“Ogni uomo al suo lavoro”, riprendendo la frase conclusiva del brano di T. S. Eliot da cui l’edizione di quest’anno trae ispirazione. La mostra nasce come sviluppo naturale del Manifesto del Buon Lavoro, presentato da Cdo in Senato. Il punto di partenza della mostra è proprio il lavoro, che da sempre – e oggi più che mai – è origine di domande profonde che emergono nell’esperienza concreta delle persone. L’obiettivo della mostra è offrire uno spazio in cui queste domande vengano intercettate, riconosciute, accolte. Un luogo in cui sia possibile iniziare un percorso comune di riflessione, attraverso il confronto con chi, nella propria esperienza quotidiana, ha provato a rispondere. Come? Attraverso brevi contributi video – vere e proprie “pillole” – che raccolgono il racconto e il giudizio di imprenditori, manager, lavoratori dipendenti, professionisti, realtà del non profit, italiani e stranieri, di generazioni diverse. Un mosaico di esperienze, a partire da alcune tematiche oggi particolarmente urgenti, che toccano le diverse sfaccettature del senso del lavoro.“Oarena verrà realizzata una mostra che affronterà le domande con cui quotidianamente ‘lottiamo’ nel nostro lavoro. Per realizzarla ci siamo affidati a un gruppo di imprenditori e manager di diverse età e professioni per cercare di affrontare le domande, approfondirle e immergerci nelle esperienze di chi ha cercato di paragonarsi seriamente con queste sfide. Questo è il compito: costruire con mattoni nuovi. L’alternativa è cercare di ripercorrere condizioni ormai sorpassate per la difficoltà” - dichiara Andrea Dellabianca, Presidente nazionale Cdo. “Siamo partner della Fondazione Meeting di Rimini e ci riconosciamo nella sua storia. Desideriamo fortemente continuare a sostenere questo evento così significativo, spazio di dialogo e laboratorio di idee. Il Meeting di Rimini rappresenta un’occasione in cui le esigenze delle imprese possono trovare interlocutori adeguati, favorendo il loro percorso di crescita” –