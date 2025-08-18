Meeting di Rimini, Mit: pronto il "Cantiere Futuro”

(Teleborsa) - Dal 22 al 27 agosto
il MIT sarà al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini con “Cantiere Futuro”,
un intero Padiglione dedicato a opere, progetti e innovazioni che stanno trasformando l’Italia.Un percorso interattivo
a forma di “piccola città”,
articolato in sei aree tematiche – dalle grandi opere alle smart city, dalla sicurezza stradale alla portualità, fino all’eredità olimpica – con la partecipazione di 16 partner tra enti, società e amministrazioni.“Cantiere Futuro”
sarà un luogo di incontro e partecipazione, in piena sintonia con il tema del Meeting 2025: «Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi», dai cori de La Rocca di T.S. Eliot. Parole che rispecchiano la missione del MIT e dei suoi partner: costruire, connettere, sviluppare il futuro.
Nei prossimi giorni saranno annunciati ospiti e agenda degli incontri in Padiglione.