MEF, entrate tributarie e contributive in aumento dell'8,4% nel primo semestre

(Teleborsa) - Lesono aumentate di 33,8 miliardi di euro (+8,4%) rispetto all'analogo periodo del 2024: in aumento di 21,3 miliardi le entrate tributarie (+7,8%), e di 12,5 miliardi, in termini di cassa, quelle contributive che segnano +9,7%. Lo ha comunicato il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).Ildelle imposte versate in autoliquidazione Irpef, Ires e Irap- spiega la nota del MEF - per degli effetti dovuti al calendario (la scadenza di versamento del 30 giugno 2024 cadeva di domenica, i versamenti erano quindi slittati al primo luglio) e per il posticipo al 21 luglio 2025, dal 30 giugno, della scadenza di versamento del saldo e acconto Irpef e Ires per i contribuenti Isa e forfettari.