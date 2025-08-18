OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out allo 0,88%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria
promossa da Banca Ifis
su azioni ordinarie illimity Bank
, risulta che oggi 18 agosto 2025 sono state presentate 3.370 richieste di adesioni alla procedura di sell-out. Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 55.666 adesioni, pari allo 0,881446% dell'offerta
.
La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto
. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.