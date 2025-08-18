Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:51
23.707 -0,02%
Dow Jones 21:51
44.918 -0,06%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out allo 0,88%

Banche, Finanza
OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out allo 0,88%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Ifis su azioni ordinarie illimity Bank, risulta che oggi 18 agosto 2025 sono state presentate 3.370 richieste di adesioni alla procedura di sell-out. Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 55.666 adesioni, pari allo 0,881446% dell'offerta.

La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.
