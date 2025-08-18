OPS Mediobanca avanti tutta in attesa assemblea del 21 agosto

(Teleborsa) - Procede spedita l'Offerta Pubblica di Scambio sulle azioni Mediobanca
, promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena, che ha già raccolto il 13,5%
delle adesioni dopo circa un mese dall'avvio dell'operazione. A dare un'impennata alle adesioni potrebbero concorrere le azioni portate in adesione dal duo Caltagirone-Delfin
, mentre prosegue il processo di uscita dal capitale dei fratelli Gavio
, Beniamino e Marcello, anche per il tramite della finanziaria di famiglia Aurelia Srl, che hanno venduto altre azioni sul mercato MTA. Gli ultimi dati delle adesioni
Secondo i dati pubblicati da Borsa Italiana, allo scorso 14 agosto
, erano state presentate 111.754.495 richieste di adesione
all'OPS volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca.
Complessivamente, dall'inizio dell'OPS
, le richieste di adesione sono dunque salite a quota 112.283.025, pari al 13,4748%
delle azioni oggetto dell'offerta (o al 13,2182% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione). Una netta accelerazione
rispetto allo 0,063% rilevato solo il giorno prima.
L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025. Tuttavia, va ricordato che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.Caltagirone e Delfin aderiscono all'OPS
Come preannunciato, Caltagirone e Delfin
, la finanziaria della famiglia Del Vecchio, hanno accettato di aderire all'Offerta. Nelle adesioni arrivate sino a prima di Ferragosto, a quanto ricostruito in ambienti finanziari, non sono comprese ancora le azioni
in possesso di Caltagirone
, pari a circa il 10% del capitale di Mediobanca, mentre potrebbero essere incluse una parte
di quelle in possesso di Delfin
, che detiene una quota complessiva del 20%, ma anche quelle di altri grandi soci.Obiettivo raggiungere il 66%L'obiettivo
di Montepaschi, secondo quanto ribadito dall'Ad Luigi Lovaglio
, è quello di superare la soglia del 66%
delle adesioni, ed il banchiere si è detto più volte fiducioso di poter raggiungere tale soglia, ma durante la conference call sui risultati del semestre, ha ammesso che sarebbe sufficiente anche
raggiungere la soglia tecnica del 35%
per considerare l'OPS riuscita ed ottenere il controllo di fatto della gestione di Piazzetta Cuccia. I Gavio vendono altre azioni
Frattanto i fratelli Gavio
, Beniamino e Marcello, anche per il tramite della finanziaria di famiglia Aurelia Srl, continuano a vendere le loro azioni
sul mercato. Con tre diverse comunicazioni a Borsa Italiana, in qualità di soci del Patto di consultazione di Mediobanca ed in riferimento all'OPS di Montepaschi, è emerso che, in data 14 agosto, Beniamino Gavio ha venduto 275.000 azioni
a un prezzo medio di 21,2414 euro, Marcello Gavio 25.000
ad un prezzo di 21,2628 euro ed Aurelia 75.000 azioni
a 21,2934 euro, per un incasso complessivo di circa 7,97 milioni dii euro.
Le azioni detenute dal gruppo Gavio saranno cruciali anche in vista della conta per l'assemblea di Mediobanca
, che ha all'ordine del giorno l'approvazione dell'OPS su Banca Generali, indetta per il prossimo 21 agosto, la cui record date era fissata all'11 agosto scorso. Dall'ultimo aggiornamento utile a inizio agosto risulta che i Gavio partecipavano al patto di consultazione di Mediobanca con 3.209.000 azioni, pari al 4,88% del totale e allo 0,39% del capitale sociale, ma tale quota potrebbe essersi ancora ridotta a seguito della vendita di azioni.