OPS Mediobanca avanti tutta in attesa assemblea del 21 agosto

(Teleborsa) - Procede spedita, promossa dadelle adesioni dopo circa un mese dall'avvio dell'operazione. A dare un'impennata alle adesioni potrebbero concorrere le azioni portate in adesione dal duo, mentre prosegue il processo di, Beniamino e Marcello, anche per il tramite della finanziaria di famiglia Aurelia Srl, che hanno venduto altre azioni sul mercato MTA.Secondo i dati pubblicati da Borsa Italiana, allo scorso, erano state presentateall'OPS volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca.Complessivamente,, le richieste di adesione sono dunquedelle azioni oggetto dell'offerta (o al 13,2182% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione). Unarispetto allo 0,063% rilevato solo il giorno prima.L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025. Tuttavia, va ricordato che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.Come preannunciato,, la finanziaria della famiglia Del Vecchio, hanno accettato di aderire all'Offerta. Nelle adesioni arrivate sino a prima di Ferragosto, a quanto ricostruito in ambienti finanziari,in possesso, pari a circa il 10% del capitale di Mediobanca, mentredi quelle in possesso, che detiene una quota complessiva del 20%, ma anche quelle di altri grandi soci.di Montepaschi, secondo quanto ribadito dall'Ad, è quello di superare ladelle adesioni, ed il banchiere si è detto più volte fiducioso di poter raggiungere tale soglia, ma durante la conference call sui risultati del semestre, ha ammesso cheraggiungere laper considerare l'OPS riuscita ed ottenere il controllo di fatto della gestione di Piazzetta Cuccia.Frattanto i, Beniamino e Marcello, anche per il tramite della finanziaria di famiglia Aurelia Srl,sul mercato. Con tre diverse comunicazioni a Borsa Italiana, in qualità di soci del Patto di consultazione di Mediobanca ed in riferimento all'OPS di Montepaschi, è emerso che, in data 14 agosto,a un prezzo medio di 21,2414 euro,ad un prezzo di 21,2628 euro eda 21,2934 euro, per un incasso complessivo di circa 7,97 milioni dii euro.Le azioni detenute dal gruppo Gavio saranno, che ha all'ordine del giorno l'approvazione dell'OPS su Banca Generali, indetta per il prossimo 21 agosto, la cui record date era fissata all'11 agosto scorso. Dall'ultimo aggiornamento utile a inizio agosto risulta che i Gavio partecipavano al patto di consultazione di Mediobanca con 3.209.000 azioni, pari al 4,88% del totale e allo 0,39% del capitale sociale, ma tale quota potrebbe essersi ancora ridotta a seguito della vendita di azioni.