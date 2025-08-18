Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:52
23.711 -0,01%
Dow Jones 21:52
44.926 -0,05%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

OPS MPS su Mediobanca, adesioni salgono al 19,4%

Banche, Finanza
OPS MPS su Mediobanca, adesioni salgono al 19,4%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, risulta che oggi 18 agosto 2025 sono state presentate 49.513.594 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 161.796.619, pari al 19,4168% delle azioni oggetto dell'offerta (o al 19,0470% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).

L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
Condividi
```