Softlab, Borsa: niente ordini senza limite di prezzo

Softlab

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da domani 19 agosto 2025 e fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarieSoftlab, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'ICT Consulting, Technology Solution e Business Advisory, ha chiuso la giornata odierna a quota 1,41 euro per azione, in, dopo aver fatto prezzo solo nella prima mezz'ora e in chiusura di seduta. Il titolo è in rialzo del 61% negli ultimi 6 mesi e dell'82% da inizio anno.