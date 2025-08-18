Milano 17:35
Softlab, Borsa: niente ordini senza limite di prezzo

Finanza
Softlab, Borsa: niente ordini senza limite di prezzo
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da domani 19 agosto 2025 e fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarie Softlab non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.

Softlab, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'ICT Consulting, Technology Solution e Business Advisory, ha chiuso la giornata odierna a quota 1,41 euro per azione, in aumento del 14,17%, dopo aver fatto prezzo solo nella prima mezz'ora e in chiusura di seduta. Il titolo è in rialzo del 61% negli ultimi 6 mesi e dell'82% da inizio anno.
