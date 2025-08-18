Ucraina, Trump incontra Zelensky e i leader europei a Washington

(Teleborsa) - Mancano ormai poche ore all'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
e il presidente Usa Donald Trump
. Alle 19 i due leader si riuniranno infatti alla Casa Bianca alla luce del vertice che Trump ha avuto con il presidente russo Vladimir Putin
avvenuto a Ferragosto per discutere del futuro dei colloqui di pace per porre fine all'invasione russa dell'Ucraina
. "Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente se lo desidera, oppure può continuare a combattere", ha scritto Trump su Truth.
Alla riunione parteciperanno anche alcuni leader europei
, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
. "Ricordate come è iniziato tutto. Non si può riavere indietro la Crimea data da Obama 12 anni fa senza che sia stato sparato un colpo e non si può entrare nella Nato da parte dell'Ucraina", ha dichiarato il presidente americano. "È un giorno importante alla Casa Bianca: non ho mai avuto così tanti leader europei contemporaneamente, è un grande onore per me ospitarli", ha aggiunto.
Alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, Palazzo Chigi ha fatto sapere che la Presidente del Consiglio ha partecipato a una nuova video-conferenza della Coalizione dei Volenterosi
, che ha permesso un coordinamento
in vista dell’incontro di domani a Washington. "Nel corso della discussione è stata ribadita l’importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità
e la sicurezza
dell’Ucraina, che dovrà essere coinvolta in ogni decisione relativa al suo futuro – si legge nella nota –. La discussione ha inoltre confermato la necessità di mantenere la pressione collettiva sulla Russia e di solide e credibili garanzie di sicurezza".
"Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra
in modo rapido
e affidabile
", ha scritto Zelensky su X al suo arrivo a Washington. "La pace deve essere duratura - ha aggiunto –. Sono fiducioso che difenderemo l'Ucraina, garantiremo la sicurezza e il nostro popolo sarà sempre grato a Trump, all'America e a ogni partner per il loro sostegno e la loro preziosa assistenza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha iniziato. E spero che la nostra forza congiunta con l'America e i nostri amici europei possa costringere la Russia a una vera pace".
L'amministrazione Trump ha diffuso il programma della giornata: Trump avrà un incontro bilaterale con Zelensky alle 13:15 ora locale (le 19:15 in Italia) e poi "saluterà" i leader europei alle 14:15 (le 20:15 italiane). Un quarto d'ora dopo è prevista la foto di gruppo e alle 15, (le 21 in Italia) l'incontro. L'arrivo degli europei alla Casa Bianca è previsto alle 12 ora locale (le 18 italiane). Oltre a Meloni, la parte europea sarà rappresentata dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen
, dal presidente francese Emmanuel Macron
, dal cancelliere tedesco Friederich Merz
, dal premier finlandese Alexander Stubb
e dal premier britannico Keir Starmer
, insieme al segretario della Nato Mark Rutte
.
Intanto, almeno tre persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite stanotte in un attacco di droni russi sulla città ucraina orientale di Kharkiv
, ha dichiarato oggi il sindaco Igor Terekhov
specificando che tra le vittime c'è anche "un bambino piccolo".
"La pace
deve essere duratura - ha sottolineato Zelensky -. Non come anni fa, quando l'Ucraina fu costretta a rinunciare alla Crimea
e a parte del Donbass
e Putin la usò semplicemente come trampolino di lancio per un nuovo attacco. O quando all'Ucraina furono concesse le cosiddette 'garanzie di sicurezza' nel 1994, ma non funzionarono". "Naturalmente, la Crimea non avrebbe dovuto essere ceduta allora, proprio come gli ucraini non hanno rinunciato a Kiev, Odessa o Kharkiv dopo il 2022. Gli ucraini stanno combattendo per la loro terra, per la loro indipendenza
. Ora i nostri soldati hanno ottenuto successi nelle regioni di Donetsk e Sumy", ha aggiunto.