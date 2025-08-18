Ucraina, Trump incontra Zelensky e i leader europei a Washington

(Teleborsa) - Mancano ormai poche ore all'incontro tra il presidente ucrainoe il presidente Usa. Alle 19 i due leader si riuniranno infatti alla Casa Bianca alla luce del vertice che Trump ha avuto con il presidente russoavvenuto a Ferragosto per discutere del futuro dei colloqui di pace per porre fine all'invasione russa dell'. "Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente se lo desidera, oppure può continuare a combattere", ha scritto Trump su Truth.Alla riunione parteciperanno anche alcuni, tra cui la presidente del Consiglio,. "Ricordate come è iniziato tutto. Non si può riavere indietro la Crimea data da Obama 12 anni fa senza che sia stato sparato un colpo e non si può entrare nella Nato da parte dell'Ucraina", ha dichiarato il presidente americano. "È un giorno importante alla Casa Bianca: non ho mai avuto così tanti leader europei contemporaneamente, è un grande onore per me ospitarli", ha aggiunto.Alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, Palazzo Chigi ha fatto sapere che la Presidente del Consiglio ha partecipato a una nuova video-conferenza della, che ha permesso unin vista dell’incontro di domani a Washington. "Nel corso della discussione è stata ribadita l’importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto e raggiungere una pace che assicuri lae ladell’Ucraina, che dovrà essere coinvolta in ogni decisione relativa al suo futuro – si legge nella nota –. La discussione ha inoltre confermato la necessità di mantenere la pressione collettiva sulla Russia e di solide e credibili garanzie di sicurezza"."Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questain", ha scritto Zelensky su X al suo arrivo a Washington. "La pace deve essere duratura - ha aggiunto –. Sono fiducioso che difenderemo l'Ucraina, garantiremo la sicurezza e il nostro popolo sarà sempre grato a Trump, all'America e a ogni partner per il loro sostegno e la loro preziosa assistenza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha iniziato. E spero che la nostra forza congiunta con l'America e i nostri amici europei possa costringere la Russia a una vera pace".L'amministrazione Trump ha diffuso il programma della giornata: Trump avrà un incontro bilaterale con Zelensky alle 13:15 ora locale (le 19:15 in Italia) e poi "saluterà" i leader europei alle 14:15 (le 20:15 italiane). Un quarto d'ora dopo è prevista la foto di gruppo e alle 15, (le 21 in Italia) l'incontro. L'arrivo degli europei alla Casa Bianca è previsto alle 12 ora locale (le 18 italiane). Oltre a Meloni, la parte europea sarà rappresentata dalla presidente della Commissione europea, dal presidente francese, dal cancelliere tedesco, dal premier finlandesee dal premier britannico, insieme al segretario della NatoIntanto, almeno tre persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite stanotte in un attacco di droni russi sulla città ucraina orientale di, ha dichiarato oggi il sindacospecificando che tra le vittime c'è anche "un bambino piccolo"."Ladeve essere duratura - ha sottolineato Zelensky -. Non come anni fa, quando l'Ucraina fu costretta a rinunciare allae a parte dele Putin la usò semplicemente come trampolino di lancio per un nuovo attacco. O quando all'Ucraina furono concesse le cosiddette 'garanzie di sicurezza' nel 1994, ma non funzionarono". "Naturalmente, la Crimea non avrebbe dovuto essere ceduta allora, proprio come gli ucraini non hanno rinunciato a Kiev, Odessa o Kharkiv dopo il 2022. Gli ucraini stanno combattendo per la loro terra, per la loro. Ora i nostri soldati hanno ottenuto successi nelle regioni di Donetsk e Sumy", ha aggiunto.