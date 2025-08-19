Milano 15:47
42.962 +0,75%
Nasdaq 15:47
23.578 -0,57%
Dow Jones 15:47
45.050 +0,31%
Londra 15:47
9.190 +0,35%
Francoforte 15:46
24.432 +0,48%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 18/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CAD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,55%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,6224. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,6258, mentre il primo supporto è stimato a 0,619.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
