Milano 15:52
42.967 +0,76%
Nasdaq 15:52
23.575 -0,59%
Dow Jones 15:52
45.062 +0,33%
Londra 15:52
9.189 +0,34%
Francoforte 15:51
24.410 +0,39%

Il CAC40 avvia la seduta a 7.894,69 punti

Finanza
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,13%
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,13%, dopo aver aperto a 7.894,69 punti.
