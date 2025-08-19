Milano 18-ago
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,14%

Nikkey a 43.652,32 punti

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,14%
Indice Nikkey -0,14% a quota 43.652,32 all'apertura pomeridiana.
