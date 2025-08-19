Brasile, via libera Authority energia a proroga concessione Enel RJ a Rio

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per l'Energia Elettrica
(ANEEL) brasiliana, riunitasi oggi in seduta pubblica ordinaria, ha deciso di raccomandare
al Ministero delle Miniere e dell'Energia (MME) la proroga della Concessione di Distribuzione n. 5/1996 a Enel Distribuicao Rio – Enel RJ
.
La compagnia - si sottolinea - serve 2,7 milioni di unità in 66 comuni dello stato di Rio de Janeiro
. Secondo la decisione di ANEEL, la società soddisfa i criteri stabiliti dal Decreto n. 12.068 del 20 giugno 2024.
La modifica ai contratti di concessione di distribuzione è stata approvata il 25 febbraio 2025, durante una riunione pubblica del Consiglio di Amministrazione.(Foto: © sashkin7 | 123RF)