CSX, investitore attivista Ancora fa pressione per M&A

(Teleborsa) - L'investitore attivista Ancora Holdings ha consigliato all'operatore ferroviario statunitense CSX di cercare un accordo con un concorrente o, in caso contrario, di sostituire il suo CEO. È quanto contenuto in una lettera il cui contenuto è stato divulgato dal Wall Street Journal. L'hedge fund ha dichiarato di essere pronto a lanciare una battaglia per procura per i posti nel board entro la fine dell'anno se CSX non seguirà il suo consiglio.

La pressione arriva poche settimane dopo l'annuncio di un accordo da 85 miliardi di dollari a parte di Union Pacific per l'acquisizione di Norfolk Southern, creando il primo operatore ferroviario transcontinentale negli Stati Uniti.

Secondo Ancora, CSX dovrebbe valutare accordi sia con BNSF Railway, di proprietà di Berkshire Hathaway, sia con Canadian Pacific Kansas City Southern. "Il tempo è essenziale perché l'inazione rischia di compromettere il valore a lungo termine di CSX", ha scritto Ancora al board nella lettera.
