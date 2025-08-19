CSX, investitore attivista Ancora fa pressione per M&A

(Teleborsa) - L'investitore attivista Ancora Holdings
ha consigliato all'operatore ferroviario statunitense CSX
di cercare un accordo con un concorrente
o, in caso contrario, di sostituire il suo CEO. È quanto contenuto in una lettera il cui contenuto è stato divulgato dal Wall Street Journal. L'hedge fund ha dichiarato di essere pronto a lanciare una battaglia per procura per i posti nel board entro la fine dell'anno se CSX non seguirà il suo consiglio.
La pressione arriva poche settimane dopo
l'annuncio
di un accordo
da 85 miliardi di dollari a parte di Union Pacific
per l'acquisizione di Norfolk Southern
, creando il primo operatore ferroviario transcontinentale negli Stati Uniti.
Secondo Ancora, CSX dovrebbe valutare accordi sia con BNSF Railway, di proprietà di Berkshire Hathaway
, sia con Canadian Pacific Kansas City Southern. "Il tempo è essenziale
perché l'inazione rischia di compromettere il valore a lungo termine di CSX", ha scritto Ancora al board nella lettera.