Francoforte: andamento sostenuto per Brenntag

Brenntag

Brenntag

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 2,12%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 54,03 Euro. Prima resistenza a 55,37. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 53,19.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)