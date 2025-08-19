Milano 15:55
Francoforte: andamento sostenuto per Brenntag

(Teleborsa) - Bene il distributore tedesco di prodotti chimici, con un rialzo del 2,12%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Brenntag rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Analizzando lo scenario di Brenntag si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 54,03 Euro. Prima resistenza a 55,37. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 53,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
