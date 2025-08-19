Milano 16:00
42.963 +0,75%
Nasdaq 16:00
23.601 -0,48%
Dow Jones 16:00
45.058 +0,33%
Londra 16:00
9.184 +0,28%
Francoforte 16:00
24.409 +0,39%

Londra: movimento negativo per BAE Systems

Sottotono l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che passa di mano con un calo del 3,77%.
