Milano 16:00
42.963 +0,75%
Nasdaq 16:00
23.601 -0,48%
Dow Jones 16:00
45.058 +0,33%
Londra 16:00
9.184 +0,28%
Francoforte 16:00
24.409 +0,39%

Londra: movimento negativo per BAE Systems

Migliori e peggiori, Spazio
Londra: movimento negativo per BAE Systems
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che presenta una flessione del 3,77% sui valori precedenti.

Il movimento di BAE Systems, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 16,98 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 17,69. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 18,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```